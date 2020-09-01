Прямой эфир

ВОЗ поставила в пример шведскую стратегию борьбы с коронавирусом

01 сентября 2020 11:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Швеции. Всемирная организация здравоохранения оценила стратегию Швеции по борьбе с коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По мнению одного из спецпосланников ВОЗ, шведская модель – пример для других стран в долгосрочной перспективе.

ВОЗ поставила в пример шведскую стратегию борьбы с коронавирусом-1

Напомним, в отличие от большинства государств, Швеция, как и Беларусь, отказалась вводить жесткие карантинные ограничения. В условиях пандемии там не закрывались ни школы, ни детские сады. Продолжают работать магазины и рестораны.

ВОЗ поставила в пример шведскую стратегию борьбы с коронавирусом-4

В борьбе с эпидемией власти положились на сознательность населения. Жителей лишь призвали соблюдать меры предосторожности, в том числе держаться на безопасном расстоянии друг от друга, а также мыть руки.

По мнению спецпосланника ВОЗ, аналогичной стратегии следует придерживаться другим государствам в будущем.

# Коронавирус # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Власти США создадут оперативный центр по борьбе с беспорядками
01 сентября 2020 10:12

Власти США создадут оперативный центр по борьбе с беспорядками

За период пандемии число незанятых россиян увеличилось почти в 5 раз
31 августа 2020 15:52

За период пандемии число незанятых россиян увеличилось почти в 5 раз

Из Орегона в Портленд направят полицию для восстановления порядка
31 августа 2020 15:42

Из Орегона в Портленд направят полицию для восстановления порядка