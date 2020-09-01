ВОЗ поставила в пример шведскую стратегию борьбы с коронавирусом
Новости Швеции. Всемирная организация здравоохранения оценила стратегию Швеции по борьбе с коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По мнению одного из спецпосланников ВОЗ, шведская модель – пример для других стран в долгосрочной перспективе.
Напомним, в отличие от большинства государств, Швеция, как и Беларусь, отказалась вводить жесткие карантинные ограничения. В условиях пандемии там не закрывались ни школы, ни детские сады. Продолжают работать магазины и рестораны.
В борьбе с эпидемией власти положились на сознательность населения. Жителей лишь призвали соблюдать меры предосторожности, в том числе держаться на безопасном расстоянии друг от друга, а также мыть руки.
По мнению спецпосланника ВОЗ, аналогичной стратегии следует придерживаться другим государствам в будущем.