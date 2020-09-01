ВОЗ поставила в пример шведскую стратегию борьбы с коронавирусом

Новости Швеции. Всемирная организация здравоохранения оценила стратегию Швеции по борьбе с коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По мнению одного из спецпосланников ВОЗ, шведская модель – пример для других стран в долгосрочной перспективе.

Напомним, в отличие от большинства государств, Швеция, как и Беларусь, отказалась вводить жесткие карантинные ограничения. В условиях пандемии там не закрывались ни школы, ни детские сады. Продолжают работать магазины и рестораны.