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За период пандемии число незанятых россиян увеличилось почти в 5 раз

31 августа 2020 15:52
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Новости России. За период пандемии официально зарегистрированное число незанятых граждан в России увеличилось почти в 5 раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За период пандемии число незанятых россиян увеличилось почти в 5 раз-1

Об этом 31 августа сообщил министр труда и социальной защиты Российской Федерации. Таким образом, количество людей, которые находятся в поиске заработка, возросло до 3 миллионов 600 тысяч.

За период пандемии число незанятых россиян увеличилось почти в 5 раз-4

При этом чиновник отметил, что обстановка на рынке труда постепенно стабилизируется. За последний месяц число трудоустроенных россиян оказалось больше, чем количество потерявших работу. 

# Коронавирус # Фотофакт

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