За период пандемии число незанятых россиян увеличилось почти в 5 раз

Новости России. За период пандемии официально зарегистрированное число незанятых граждан в России увеличилось почти в 5 раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом 31 августа сообщил министр труда и социальной защиты Российской Федерации. Таким образом, количество людей, которые находятся в поиске заработка, возросло до 3 миллионов 600 тысяч.