За период пандемии число незанятых россиян увеличилось почти в 5 раз

Новости России. За период пандемии официально зарегистрированное число незанятых граждан в России увеличилось почти в 5 раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. За период пандемии официально зарегистрированное число незанятых граждан в России увеличилось почти в 5 раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об этом 31 августа сообщил министр труда и социальной защиты Российской Федерации. Таким образом, количество людей, которые находятся в поиске заработка, возросло до 3 миллионов 600 тысяч.
При этом чиновник отметил, что обстановка на рынке труда постепенно стабилизируется. За последний месяц число трудоустроенных россиян оказалось больше, чем количество потерявших работу.