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Таиланд введёт туристический налог для иностранцев

18 сентября 2024 07:52
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Таиланд введет туристический налог для иностранцев. С таким заявлением выступил новый профильный министр. Ранее власти страны уже пытались принять подобный законопроект, но тогда не смогли довести начатое до конца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таиланд введёт туристический налог для иностранцев-2

Теперь же инициатива получила второе дыхание, хотя и вступит в силу только в 2025 году. Въезжающим придется заплатить в зависимости от способа передвижения от 150 до 300 батов. Это 15 и 30 белорусских рублей соответственно. При этом сбор не распространяется на детей в возрасте до 2 лет и транзитных пассажиров. В правительстве считают, что налог не только пополнит казну государства, но и поможет улучшить быт местных жителей. Средства пойдут на благоустройство региона.

# Туризм

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