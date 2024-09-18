Таиланд введёт туристический налог для иностранцев

Таиланд введет туристический налог для иностранцев. С таким заявлением выступил новый профильный министр. Ранее власти страны уже пытались принять подобный законопроект, но тогда не смогли довести начатое до конца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь же инициатива получила второе дыхание, хотя и вступит в силу только в 2025 году. Въезжающим придется заплатить в зависимости от способа передвижения от 150 до 300 батов. Это 15 и 30 белорусских рублей соответственно. При этом сбор не распространяется на детей в возрасте до 2 лет и транзитных пассажиров. В правительстве считают, что налог не только пополнит казну государства, но и поможет улучшить быт местных жителей. Средства пойдут на благоустройство региона.