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В Полтаве неизвестный захватил заложника и угрожает взрывом

23 июля 2020 11:33
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Новости Украины. Масштабная спецоперация разворачивается в украинской Полтаве. Неизвестный мужчина взял в заложники полицейского и угрожает взорвать гранату, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

В Полтаве неизвестный захватил заложника и угрожает взрывом-1

По предварительным данным, правоохранители пытались задержать злоумышленника за угон транспортного средства, однако подозреваемый оказал сопротивление и захватил одного из патрульных.   

В Полтаве неизвестный захватил заложника и угрожает взрывом-4

Переговорщикам удалось убедить мужчину заменить рядового сотрудника на начальника уголовного розыска. После этого им предоставили машину, и сейчас злоумышленник вместе с заложником передвигаются по городу в сопровождении правоохранителей.   

# Захват заложников # Фотофакт

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