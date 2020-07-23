В Полтаве неизвестный захватил заложника и угрожает взрывом

Новости Украины. Масштабная спецоперация разворачивается в украинской Полтаве. Неизвестный мужчина взял в заложники полицейского и угрожает взорвать гранату, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Украины. Масштабная спецоперация разворачивается в украинской Полтаве. Неизвестный мужчина взял в заложники полицейского и угрожает взорвать гранату, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По предварительным данным, правоохранители пытались задержать злоумышленника за угон транспортного средства, однако подозреваемый оказал сопротивление и захватил одного из патрульных.
Переговорщикам удалось убедить мужчину заменить рядового сотрудника на начальника уголовного розыска. После этого им предоставили машину, и сейчас злоумышленник вместе с заложником передвигаются по городу в сопровождении правоохранителей.