В Полтаве неизвестный захватил заложника и угрожает взрывом

Новости Украины. Масштабная спецоперация разворачивается в украинской Полтаве. Неизвестный мужчина взял в заложники полицейского и угрожает взорвать гранату, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительным данным, правоохранители пытались задержать злоумышленника за угон транспортного средства, однако подозреваемый оказал сопротивление и захватил одного из патрульных.