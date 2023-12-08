Сыну президента США Байдена предъявлено обвинение в неуплате налогов

Хантер Байден, сын президента США Джо Байдена, обвинен в неуплате около 1,4 млн долларов в виде налогов с 2016 по 2019 год. Об этом пишет ТАСС.



Об этом говорится в обвинительном постановлении, поданном в суд Калифорнии. Спецпрокурор считает, что Хантер Байден тратил миллионы долларов на роскошный образ жизни и не платил налоги. Ему также грозят обвинения в связи с владением оружием. Следствие началось в 2018 году, когда стало известно, что он употребляет наркотики и владеет огнестрельным оружием.