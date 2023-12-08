Прямой эфир

В США заявили, что администрация Байдена запугивает американцев из-за Украины

08 декабря 2023 09:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Журналист Такер Карлсон заявляет, что Ллойд Остин, министр обороны США, предупреждал членов Конгресс о том, что их родственников могут вовлечь в противостояние с РФ, если они не выступят за расширение ассигнований для Украины. Об этом пишет ТАСС. Это заявление прозвучало на брифинге за закрытыми дверями.

Ранее стало известно, что администрации Байдена необходимо дополнительно 106 миллиардов долларов для оказания помощи Украине и Израилю. Однако ряд республиканцев выступили против продолжения финансовой поддержки Киева. Вопреки просьбам Байдена, в Сенате США не прошел законопроект о новой помощи Украине и Израилю.

# Международная политика # Такер Карлсон

Другие новости рубрики

Все новости
Причиной экстренной посадки Boeing-737 в Новосибирске стал помпаж двигателя
08 декабря 2023 08:37

Причиной экстренной посадки Boeing-737 в Новосибирске стал помпаж двигателя

В Мексике зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7
08 декабря 2023 08:34

В Мексике зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7

Американский Конгресс блокирует выделение дополнительных средств Украине
08 декабря 2023 08:34

Американский Конгресс блокирует выделение дополнительных средств Украине