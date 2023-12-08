В США заявили, что администрация Байдена запугивает американцев из-за Украины

Журналист Такер Карлсон заявляет, что Ллойд Остин, министр обороны США, предупреждал членов Конгресс о том, что их родственников могут вовлечь в противостояние с РФ, если они не выступят за расширение ассигнований для Украины. Об этом пишет ТАСС. Это заявление прозвучало на брифинге за закрытыми дверями.

Ранее стало известно, что администрации Байдена необходимо дополнительно 106 миллиардов долларов для оказания помощи Украине и Израилю. Однако ряд республиканцев выступили против продолжения финансовой поддержки Киева. Вопреки просьбам Байдена, в Сенате США не прошел законопроект о новой помощи Украине и Израилю.