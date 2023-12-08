Путин заявил, что слово «бензоколонка» больше не применимо к РФ

Российский лидер Владимир Путин заявил, что страну уже нельзя назвать «бензоколонкой». Об этом пишет ТАСС.

«Вот теперь пускай кто-то скажет, что Россия - это бензоколонка, как совсем недавно еще пытались говорить», – отметил президент РФ.

Он объяснил это тем, что в структуре роста экономики все большее место занимает основная несырьевая отрасль – обрабатывающие производства, автотранспорт, строительная сфера и другие.

Путин заметил, что только 2 процента составляет добыча ископаемых. Он также отметил, что ряд отраслей пока не полностью восстановилась и приспособилась к работе в новых условия, в том числе деревообрабатывающая и автомобильная промышленность.

