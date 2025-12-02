Свыше 600 человек погибли в результате наводнений и оползней в Индонезии

Более 600 человек стали жертвами наводнений и оползней в Индонезии. Однако спасатели не исключают: это число может увеличиться. Сотни людей числятся пропавшими без вести, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Более 600 человек стали жертвами наводнений и оползней в Индонезии. Однако спасатели не исключают: это число может увеличиться. Сотни людей числятся пропавшими без вести, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Несколько районов страны остаются отрезанными от внешнего мира. Тысячи жителей лишены воды, еды и медикаментов. Экстренную помощь приходится доставлять самолетами. Мобильная связь и интернет работают частично. Наводнения стали следствием продолжительных муссонных дождей. Из-за чего реки вышли из берегов. Чрезвычайное положение на Суматре продлено до 11 декабря.