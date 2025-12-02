Польша планирует реализовывать военные проекты совместно с Украиной

Это прописано в инвестиционной заявке, которую официальная Варшава направила в Еврокомиссию. Речь идет о совместном производстве беспилотников. В планах также развитие систем противодействия дронам. Кроме того, Украина сможет закупать вооружение у польских компаний под сниженные проценты. Отметим, что ранее оборонный фонд ЕС предложил странам Европы льготные кредиты на перевооружение. Общий объем финансирования – 150 миллиардов евро. Польша рассчитывает получить треть этой суммы уже в марте.