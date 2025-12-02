Прямой эфир

Польша планирует реализовывать военные проекты совместно с Украиной

02 декабря 2025 11:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Польша и Украина планируют реализовывать совместные военные проекты, причем на средства Европейского фонда поддержки обороноспособности, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польша планирует реализовывать военные проекты совместно с Украиной-2

Это прописано в инвестиционной заявке, которую официальная Варшава направила в Еврокомиссию. Речь идет о совместном производстве беспилотников. В планах также развитие систем противодействия дронам. Кроме того, Украина сможет закупать вооружение у польских компаний под сниженные проценты. Отметим, что ранее оборонный фонд ЕС предложил странам Европы льготные кредиты на перевооружение. Общий объем финансирования – 150 миллиардов евро. Польша рассчитывает получить треть этой суммы уже в марте. 

# Польша # Украина

Другие новости рубрики

Все новости
В Чернобыле обнаружили гриб, питающийся радиацией
02 декабря 2025 10:21

В Чернобыле обнаружили гриб, питающийся радиацией

В Черном море произошла атака на танкер РФ
02 декабря 2025 09:49

В Черном море произошла атака на танкер РФ

В Болгарии проходят масштабные протесты против бюджетной политики правительства
02 декабря 2025 08:31

В Болгарии проходят масштабные протесты против бюджетной политики правительства