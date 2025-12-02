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В Черном море произошла атака на танкер РФ

02 декабря 2025 09:49
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В Черном море произошла атака на танкер РФ-0

В Черном море 2 декабря беспилотный летательный аппарат атаковал танкер Midvolga 2, который следовал из России в Грузию с грузом подсолнечного масла. Об этом пишет ТАСС.

У судна незначительно повреждена надстройка, воды нет, пострадавших нет. Связь с экипажем и владельцем судна установлена, судно самостоятельно направляется в порт Синоп.

По данным турецкого министерства транспорта, атака произошла в 80 милях от побережья Турции. 140-метровое судно было построено в 2014 году, приписано к Санкт-Петербургу и принадлежит Средневолжской судоходной компании.

Фото: pixabay

# Международная политика

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