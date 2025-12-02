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В Чернобыле обнаружили гриб, питающийся радиацией

02 декабря 2025 10:21
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В Чернобыле обнаружили гриб, питающийся радиацией-0

В разрушенном чернобыльском энергоблоке обнаружен грибок Cladosporium sphaerospermum, который способен использовать радиацию для роста. Об этом пишет РИА Новости.

Его вещество меланин, по словам ученых, позволяет преобразовывать энергию ионизирующего излучения подобно фотосинтезу в растениях.

Эксперименты показали, что в условиях повышенной радиации гриб не только остается в живых, но и быстрее развивается. Этот процесс называется радиосинтезом, хотя его механизмы пока неясны.

Фото: pixabay / носит иллюстративный характер

# Природные явления # Природные катаклизмы

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