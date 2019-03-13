Прямой эфир

Крупную коррупционную схему в системе образования раскрыли в США

13 марта 2019 08:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Крупную коррупционную схему в системе образования раскрыли в американском штате Массачусетс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выяснилось, что за взятки молодые люди становились студентами престижных вузов, в том числе Стэнфордского или Йельского университетов.

Крупную коррупционную схему в системе образования раскрыли в США-1

Правоохранители задержали 50 участников преступной схемы. Среди них инспектор одного из вузов и тренеры по различным видам спорта. Также на скамье подсудимых оказались несколько известных актеров и генеральные директора крупных компаний, которые «купили» своим детям места в университетах.

Обвинительное заключение охватывает период с 2011 по 2019 годы.

Крупную коррупционную схему в системе образования раскрыли в США-4

# Коррупция # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Британский парламент повторно отклонил сделку с ЕС по Brexit
13 марта 2019 08:08

Британский парламент повторно отклонил сделку с ЕС по Brexit

Во Львове ввели туристический налог
12 марта 2019 15:23

Во Львове ввели туристический налог

В Великобритании пройдёт очередное голосование по Brexit: какие варианты исхода событий?
12 марта 2019 15:21

В Великобритании пройдёт очередное голосование по Brexit: какие варианты исхода событий?