Крупную коррупционную схему в системе образования раскрыли в США

Выяснилось, что за взятки молодые люди становились студентами престижных вузов, в том числе Стэнфордского или Йельского университетов.

Новости США. Крупную коррупционную схему в системе образования раскрыли в американском штате Массачусетс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правоохранители задержали 50 участников преступной схемы. Среди них инспектор одного из вузов и тренеры по различным видам спорта. Также на скамье подсудимых оказались несколько известных актеров и генеральные директора крупных компаний, которые «купили» своим детям места в университетах.

Обвинительное заключение охватывает период с 2011 по 2019 годы.