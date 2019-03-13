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Британский парламент повторно отклонил сделку с ЕС по Brexit

13 марта 2019 08:08
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Новости Великобритании. Британский парламент повторно отклонил сделку с ЕС по Brexit, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Британский парламент повторно отклонил сделку с ЕС по Brexit-1

Несмотря на подписанный 11 марта с Евросоюзом документ об ирландской границе, большинство парламентариев проголосовали против соглашения. Теперь Палате общин предстоит сделать выбор: переносить дату выхода или пойти на жесткий «развод», который может обернуться серьезными экономическими проблемами.

Напомним, до официальной даты выхода Великобритании из Евросоюза осталось 17 дней. На данный момент у сторон нет четкого плана действий.

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# Международная политика # Фотофакт

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