Новости Великобритании. Британский парламент повторно отклонил сделку с ЕС по Brexit, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несмотря на подписанный 11 марта с Евросоюзом документ об ирландской границе, большинство парламентариев проголосовали против соглашения. Теперь Палате общин предстоит сделать выбор: переносить дату выхода или пойти на жесткий «развод», который может обернуться серьезными экономическими проблемами.

Напомним, до официальной даты выхода Великобритании из Евросоюза осталось 17 дней. На данный момент у сторон нет четкого плана действий.

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