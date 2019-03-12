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Во Львове ввели туристический налог

12 марта 2019 15:23
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Новости Украины. Во Львове ввели туристический налог, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С 1 апреля за каждые сутки пребывания в городе путешественникам придется платить до 0,5 % от размера минимальной заработной платы Украины. А она составляет около 160 долларов.

При этом проценты сбора будут зависеть от стоимости выбранного места проживания. При минимальной цене аренды жилья туристы будут платить около 2 долларов. Чем место временного проживания дороже, тем большим будет процент сбора.

Во Львове ввели туристический налог-1

# Туризм # Фотофакт

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