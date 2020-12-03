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Против карантинных мер: акции протеста прошли во Франции и Португалии

03 декабря 2020 13:13
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Новости Беларуси. Протесты против карантинных мер охватывают все больше городов. Во Франции акцию устроили сотрудники горнолыжных курортов, а в Португалии на улицы вышли владельцы ресторанов и ночных клубов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Против карантинных мер: акции протеста прошли во Франции и Португалии-1

Волну возмущений жителей Пятой республики вызвало решение властей ограничить работу горнолыжных трасс. В период рождественских праздников курорты будут открыты. Однако жители могут приехать туда только, чтобы подышать горным воздухом и посетить магазины. Все подъемники и лыжные трассы будут закрыты. По мнению сотрудников, такие ограничения приведут к серьезным убыткам.  

Против карантинных мер: акции протеста прошли во Франции и Португалии-4

Ущерб в результате карантинных мер подсчитывают и португальские бизнесмены. Несколько дней назад они соорудили палаточный городок прямо у здания парламента в Лиссабоне и объявили голодовку. Люди требуют от властей финансовой поддержки. Переговоры по этому вопросу пока не принесли результатов. Компенсацию, предложенную правительством, бизнес считает недостаточной.  

# Коронавирус # Фотофакт

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