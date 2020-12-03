Против карантинных мер: акции протеста прошли во Франции и Португалии

Новости Беларуси. Протесты против карантинных мер охватывают все больше городов. Во Франции акцию устроили сотрудники горнолыжных курортов, а в Португалии на улицы вышли владельцы ресторанов и ночных клубов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Волну возмущений жителей Пятой республики вызвало решение властей ограничить работу горнолыжных трасс. В период рождественских праздников курорты будут открыты. Однако жители могут приехать туда только, чтобы подышать горным воздухом и посетить магазины. Все подъемники и лыжные трассы будут закрыты. По мнению сотрудников, такие ограничения приведут к серьезным убыткам.