Прямой эфир

Еврокомиссия предложила наказывать за вмешательство в европейскую демократию

03 декабря 2020 14:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Брюсселе заявили, что Евросоюз должен усилить борьбу с иностранным вмешательством в демократические процессы сообщества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии.  

Еврокомиссия предложила наказывать за вмешательство в европейскую демократию-1

В документе отмечается, что в сообществе намерены принять новые меры, которые позволят наказывать виновных. Еврокомиссия также пересмотрит так называемый Кодекс практики в области дезинформации.  

О том, каким образом ЕС будет отделять зерна от плевел, то есть определять дезинформацию, в Еврокомиссии затруднились ответить. Непонятно, и как будут выявлять ответственных.  

# Европейский союз # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Против карантинных мер: акции протеста прошли во Франции и Португалии
03 декабря 2020 13:13

Против карантинных мер: акции протеста прошли во Франции и Португалии

На побережье Шри-Ланки обрушился тропический шторм «Буреви». 75 тысяч жителей эвакуировали
03 декабря 2020 12:58

На побережье Шри-Ланки обрушился тропический шторм «Буреви». 75 тысяч жителей эвакуировали

В Египте обрушился многоэтажный дом: погибли не менее шести человек
03 декабря 2020 12:38

В Египте обрушился многоэтажный дом: погибли не менее шести человек