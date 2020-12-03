Еврокомиссия предложила наказывать за вмешательство в европейскую демократию

В Брюсселе заявили, что Евросоюз должен усилить борьбу с иностранным вмешательством в демократические процессы сообщества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии.

В документе отмечается, что в сообществе намерены принять новые меры, которые позволят наказывать виновных. Еврокомиссия также пересмотрит так называемый Кодекс практики в области дезинформации.

О том, каким образом ЕС будет отделять зерна от плевел, то есть определять дезинформацию, в Еврокомиссии затруднились ответить. Непонятно, и как будут выявлять ответственных.