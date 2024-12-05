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Свыше 30 человек погибли из-за наводнений, которые обрушились на Индию, Малайзию и Таиланд

05 декабря 2024 07:01
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Свыше 30 человек погибли из-за наводнений, которые обрушились на Индию, Малайзию и Таиланд. Муссонные дожди также привели к перемещению тысяч жителей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свыше 30 человек погибли из-за наводнений, которые обрушились на Индию, Малайзию и Таиланд-2

Количество осадков бьет рекорды. Затоплены большие площади рисовых полей, повреждены дороги и жилые дома. Некоторые граждане оказались в ловушке и не смогли выбраться на улицу самостоятельно. На помощь пришли спасатели. Они использовали лодки не только для эвакуации горожан, но и для раздачи еды. Отдельные регионы оказались отрезаны от внешнего мира. Правительство Малайзии рассмотрит возможность выплаты компенсации тем, кто потерял свое имущество.

# Природные явления

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