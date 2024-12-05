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Парламент Франции отправил правительство в отставку

05 декабря 2024 06:58
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Во Франции политический кризис привел к отставке правительства. Большинство депутатов поддержали вотум недоверия Мишелю Барнье, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Парламент Франции отправил правительство в отставку-2

В поддержку резолюции проголосовал 331 парламентарий. Что значительно превышает необходимый минимум в 288 голосов. Это означает, что премьер-министр вынужден покинуть свой пост. Правительство Франции с помощью вотума недоверия отправлено в отставку впервые с 1962 года. Правление Барнье – самое короткое в истории Пятой республики. Главой кабинета министров он был ровно три месяца. На фоне внутреннего кризиса и усиления общественного недовольства, сегодня вечером из Елисейского дворца к нации обратится Эммануэль Макрон. Объявит ли он имя нового премьер-министра, которого, по информации СМИ, он намерен назначить в течение 24 часов, пока неизвестно.

# Новости Франции # Международная политика

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