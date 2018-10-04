Свыше 200 авиарейсов отменили в Японии из-за приближающегося тайфуна «Конг-рей»

Новости Японии. Свыше 200 авиарейсов отменены в Японии из-за приближающегося тайфуна «Конг-рей», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот шторм уже 25-й по счету за 2018 год.

Скорость ветра достигает 60 м/с. По прогнозам синоптиков, стихия достигнет побережья к выходным и двинется вдоль Японского моря.

Напомним, на минувшей неделе подобный тайфун унес четыре жизни, не менее двух сотен человек пострадали.