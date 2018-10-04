Мемориальный знак Янке Купале открыли в финском городке Иматра

Новости Беларуси. За тысячу километров от малой родины. Белорусская классика звучала 3 октября в небольшом финском городке Иматра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь открыли мемориальный знак народному поэту Янке Купале.
Новости Беларуси. За тысячу километров от малой родины. Белорусская классика звучала 3 октября в небольшом финском городке Иматра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь открыли мемориальный знак народному поэту Янке Купале.
Памятный знак белорусскому классику появился в этом живописном уголке тоже синеокой Финляндии не случайно. Именно здесь в далеком 1910 году путешествовал еще молодой Янка Купала. Вдохновленный видом величественного водопада на реке Вуокса, он написал стихотворение «Над Иматрой». Спустя ровно 100 лет эти строки перевели на финский язык.
Еще одному белорусскому поэту – Якубу Коласу – открыли памятник в Китае (подробнее об этом читайте здесь).