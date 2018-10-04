Мемориальный знак Янке Купале открыли в финском городке Иматра

Новости Беларуси. За тысячу километров от малой родины. Белорусская классика звучала 3 октября в небольшом финском городке Иматра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь открыли мемориальный знак народному поэту Янке Купале.

Памятный знак белорусскому классику появился в этом живописном уголке тоже синеокой Финляндии не случайно. Именно здесь в далеком 1910 году путешествовал еще молодой Янка Купала. Вдохновленный видом величественного водопада на реке Вуокса, он написал стихотворение «Над Иматрой». Спустя ровно 100 лет эти строки перевели на финский язык.