Малыши-сурикаты родились в австралийском зоопарке: фотофакт

Родственники мангустов крайне редко размножаются в неволе. Здесь же для них созданы все условия, чтобы потомство появилось на свет. И вот пятеро крохотных детенышей познают мир. Живут они в вольере вместе с родителями. Пока малыши еще не доросли до ветеринарных процедур. Их пол удастся определить позже. Вероятнее всего, в помете три девочки и два мальчика, и они уже начинают показывать свой характер.