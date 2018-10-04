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Малыши-сурикаты родились в австралийском зоопарке: фотофакт

04 октября 2018 09:11
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Новости Австралии. 4 октября отмечают Всемирный день защиты животных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Настоящим сюрпризом для посетителей австралийского природного парка «Симбио» стало знакомство с малышами-сурикатами.

Малыши-сурикаты родились в австралийском зоопарке: фотофакт-1

Родственники мангустов крайне редко размножаются в неволе. Здесь же для них созданы все условия, чтобы потомство появилось на свет. И вот пятеро крохотных детенышей познают мир. Живут они в вольере вместе с родителями. Пока малыши еще не доросли до ветеринарных процедур. Их пол удастся определить позже. Вероятнее всего, в помете три девочки и два мальчика, и они уже начинают показывать свой характер.

# Дикие животные # Фотофакт

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