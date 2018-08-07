Свыше 150-ти жителей Мумбаи обратились за медицинской помощью из-за ожогов, полученных во время купания

Новости Индии. Всему виной физалии – ядовитые медузы, которых принесло течением прямо к пляжам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это явление характерное для летнего периода, однако в этом году количество медуз значительно превысило обычную норму. И хотя прикосновение к, так называемым, португальским корабликам для человека не смертельно, ожоги вызывают сильную боль.