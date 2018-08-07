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Свыше 150-ти жителей Мумбаи обратились за медицинской помощью из-за ожогов, полученных во время купания

07 августа 2018 12:28
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Новости Индии. Всему виной физалии – ядовитые медузы, которых принесло течением прямо к пляжам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свыше 150-ти жителей Мумбаи обратились за медицинской помощью из-за ожогов, полученных во время купания -1

Это явление характерное для летнего периода, однако в этом году количество медуз значительно превысило обычную норму. И хотя прикосновение к, так называемым, португальским корабликам для человека не смертельно, ожоги вызывают сильную боль.

Свыше 150-ти жителей Мумбаи обратились за медицинской помощью из-за ожогов, полученных во время купания -4

Свыше 150-ти жителей Мумбаи обратились за медицинской помощью из-за ожогов, полученных во время купания -6


 

# Океан # Фотофакт

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