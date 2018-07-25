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Более 30 человек погибли при взрыве около избирательного участка в Пакистане: ответственность за атаку взяло ИГ

25 июля 2018 12:27
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Новости Пакистана. Взрыв прогремел у избирательного участка в пакистанском городе Кветта. В результате атаки погибли свыше 30 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 30 человек погибли при взрыве около избирательного участка в Пакистане: ответственность за атаку взяло ИГ-1

Данные не окончательные. Место ЧП оцеплено. Здесь работают бригады медиков и сотрудники экстренных служб. Несколько десятков человек уже доставлены в ближайшие больницы.

Нападение совершил один из боевиков группировки «Исламское государство», которая уже взяла на себя ответственность за теракт. Смертник привел бомбу в действие, когда его остановили на входе в участок охранники.

Отметим, 25 июля в Пакистане начались 11-е общенациональные выборы в нижнюю палату парламента и провинциальные ассамблеи.

Более 30 человек погибли при взрыве около избирательного участка в Пакистане: ответственность за атаку взяло ИГ-4

Более 30 человек погибли при взрыве около избирательного участка в Пакистане: ответственность за атаку взяло ИГ-6

# Теракт # Фотофакт

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