Связали охрану, погрузили золото в самолёт и скрылись. В Мексике ограбили шахту

Новости Мексики. Дерзкое ограбление в мексиканском штате Сонора. Группа злоумышленников напала на сотрудников шахты, когда те готовились к перевозке золота, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Охранников связали. Спустя некоторое время на взлетно-посадочной полосе приземлился самолет с сообщниками грабителей. Вместе они погрузили золотые и серебряные слитки на борт, после чего улетели в неизвестном направлении. Налет был тщательно спланирован: вся «операция» заняла не более 10 минут. Правоохранители ведут поиски бандитов.