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Связали охрану, погрузили золото в самолёт и скрылись. В Мексике ограбили шахту

10 апреля 2020 15:57
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Новости Мексики. Дерзкое ограбление в мексиканском штате Сонора. Группа злоумышленников напала на сотрудников шахты, когда те готовились к перевозке золота, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Связали охрану, погрузили золото в самолёт и скрылись. В Мексике ограбили шахту-1

Охранников связали. Спустя некоторое время на взлетно-посадочной полосе приземлился самолет с сообщниками грабителей. Вместе они погрузили золотые и серебряные слитки на борт, после чего улетели в неизвестном направлении. Налет был тщательно спланирован: вся «операция» заняла не более 10 минут. Правоохранители ведут поиски бандитов.

Связали охрану, погрузили золото в самолёт и скрылись. В Мексике ограбили шахту-4

# Ограбление # Фотофакт

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