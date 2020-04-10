Первые самолёты с сезонными рабочими прибыли в Германию из стран Восточной Европы

Новости Германии. В основном на заработки приехали граждане Румынии, Болгарии, Украины и Венгрии. По прилёту все они прошли обязательный медицинский осмотр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Германии. В основном на заработки приехали граждане Румынии, Болгарии, Украины и Венгрии. По прилёту все они прошли обязательный медицинский осмотр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Людей расселят небольшими группами неподалеку от фермерских хозяйств, где они будут трудиться. В общей сложности в апреле в Германию должны приехать 40 тысяч сезонных рабочих. Еще столько же прибудет в мае.
Причина проста: из-за введенного на территории страны карантина собирать урожай оказалось некому. Помимо иностранных граждан к работе в полях планируют привлечь 20 тысяч немцев из числа безработных, студентов и людей, оставшихся без доходов.