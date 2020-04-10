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Первые самолёты с сезонными рабочими прибыли в Германию из стран Восточной Европы

10 апреля 2020 15:56
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Новости Германии. В основном на заработки приехали граждане Румынии, Болгарии, Украины и Венгрии. По прилёту все они прошли обязательный медицинский осмотр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первые самолёты с сезонными рабочими прибыли в Германию из стран Восточной Европы-1

Людей расселят небольшими группами неподалеку от фермерских хозяйств, где они будут трудиться. В общей сложности в апреле в Германию должны приехать 40 тысяч сезонных рабочих. Еще столько же прибудет в мае.

Первые самолёты с сезонными рабочими прибыли в Германию из стран Восточной Европы-4

Причина проста: из-за введенного на территории страны карантина собирать урожай оказалось некому. Помимо иностранных граждан к работе в полях планируют привлечь 20 тысяч немцев из числа безработных, студентов и людей, оставшихся без доходов.

# Коронавирус # Фотофакт

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