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​SVT: ударные беспилотники «Ланцет» ВС РФ стали главной угрозой для ВСУ

26 июля 2023 13:34
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ВС Украины уязвимы перед российскими БПЛА «Ланцет», которые военные РФ используют в зоне СВО. Об этом заявил обозреватель Эрик Нурдберг в статье для SVT, пишет РИА Новости. 

Эти беспилотные летательные аппараты теперь одна из серьезных угроз для украинских военных, говорится в публикации. БПЛА могут наносить удары вглубь территории, где находятся ракетные и радиолокационные комплексы ВСУ. Автор отмечает, что украинская сторона не имеет систем противовоздушной обороны, которые способны бороться с такими дронами. 

Сообщается, что «Ланцеты» могут ударить по цели на дальности в несколько десятков километров. Они также способны нести боевые части массой до пяти кг различных типов в зависимости от задач. 
 

# Оружие и боеприпасы

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