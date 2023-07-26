​SVT: ударные беспилотники «Ланцет» ВС РФ стали главной угрозой для ВСУ

ВС Украины уязвимы перед российскими БПЛА «Ланцет», которые военные РФ используют в зоне СВО. Об этом заявил обозреватель Эрик Нурдберг в статье для SVT, пишет РИА Новости.

Эти беспилотные летательные аппараты теперь одна из серьезных угроз для украинских военных, говорится в публикации. БПЛА могут наносить удары вглубь территории, где находятся ракетные и радиолокационные комплексы ВСУ. Автор отмечает, что украинская сторона не имеет систем противовоздушной обороны, которые способны бороться с такими дронами.

Сообщается, что «Ланцеты» могут ударить по цели на дальности в несколько десятков километров. Они также способны нести боевые части массой до пяти кг различных типов в зависимости от задач.

