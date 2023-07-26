Лучшие коллективы собрались на фольклорном фестивале в Тбилиси. Яркие кадры с мероприятия

Новости Грузии. Фольклорный фестиваль проходит в столице Грузии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лучшие музыкальные коллективы из разных регионов страны собрались под открытым небом Тбилиси. Встречает гостей город изделиями народного творчества.

Это и сувениры из овечьей шерсти, и украшения ручной работы. За 20 лет чем только ни удивлял фестиваль. Его задача – сохранить культуру Грузии и поддержать местные творческие коллективы.