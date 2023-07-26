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Лучшие коллективы собрались на фольклорном фестивале в Тбилиси. Яркие кадры с мероприятия

26 июля 2023 11:57
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Новости Грузии. Фольклорный фестиваль проходит в столице Грузии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лучшие музыкальные коллективы из разных регионов страны собрались под открытым небом Тбилиси. Встречает гостей город изделиями народного творчества.

Лучшие коллективы собрались на фольклорном фестивале в Тбилиси. Яркие кадры с мероприятия-1

Это и сувениры из овечьей шерсти, и украшения ручной работы. За 20 лет чем только ни удивлял фестиваль. Его задача – сохранить культуру Грузии и поддержать местные творческие коллективы.

Лучшие коллективы собрались на фольклорном фестивале в Тбилиси. Яркие кадры с мероприятия-4

На фестивале звучат национальные инструменты. Самый популярный среди них – доли, грузинский барабан. Продлится праздник народного творчества до 30 июля.

# Фестиваль # Марина Кишкурно # Новости Грузии # Фотофакт

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