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Шойгу на встрече в Пхеньяне с министром обороны КНДР назвал Северную Корею важным партнёром РФ

26 июля 2023 12:49
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Переговоры глав оборонных ведомств России и КНДР Сергея Шойгу с Кан Сун Намом прошли в Пхеньяне в среду, 26 июля. Об этом проинформировали в Минобороны РФ, пишет РИА Новости. 

Российский министр во время встречи с северокорейским коллегой подчеркнул, что Корейская Народно-Демократическая Республика является важным партнером для Российской Федерации. РФ с КНДР связывает общая граница и богатая история сотрудничества. Шойгу отметил, что с благодарностью воспользовался приглашением и с первых минут ощутил заботу и внимание. 

Глава Минобороны РФ также обратил внимание, что взаимодействие стран укреплялось в послевоенный период. Заходы военных кораблей, официальные визиты руководителей оборонных ведомств, обмены делегациями в рамках рабочего уровня и подготовка кадров способствовали сохранению мира на Корейском полуострове. Шойгу выразил уверенность, что нынешние переговоры поспособствуют укреплению взаимодействия между министерствами обороны РФ и КНДР.  

# Международная политика # Сергей Шойгу

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