Шойгу на встрече в Пхеньяне с министром обороны КНДР назвал Северную Корею важным партнёром РФ

Переговоры глав оборонных ведомств России и КНДР Сергея Шойгу с Кан Сун Намом прошли в Пхеньяне в среду, 26 июля. Об этом проинформировали в Минобороны РФ, пишет РИА Новости.

Российский министр во время встречи с северокорейским коллегой подчеркнул, что Корейская Народно-Демократическая Республика является важным партнером для Российской Федерации. РФ с КНДР связывает общая граница и богатая история сотрудничества. Шойгу отметил, что с благодарностью воспользовался приглашением и с первых минут ощутил заботу и внимание.

Глава Минобороны РФ также обратил внимание, что взаимодействие стран укреплялось в послевоенный период. Заходы военных кораблей, официальные визиты руководителей оборонных ведомств, обмены делегациями в рамках рабочего уровня и подготовка кадров способствовали сохранению мира на Корейском полуострове. Шойгу выразил уверенность, что нынешние переговоры поспособствуют укреплению взаимодействия между министерствами обороны РФ и КНДР.