Обед, тихий час и бассейн. Вот какой детский сад для собак открыли в ОАЭ
Новости ОАЭ. В то время как мир борется с экстремальной жарой, ОАЭ не привыкать к палящим температурам. Они давно вошли в привычку местных. Жители к такому климату адаптировались, а вот животным помощь не помешает. Чтобы уберечь питомцев от палящего солнца, в Дубае открыли детский сад для собак, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Там все в лучших традициях заведения. Обед, тихий час, время отдыха. Оно, кстати, самое любимое у подопечных, потому что можно поплавать в бассейне.
Пейдж Гэвин, владелица собаки:
Помимо жары, есть еще и влажность. Из-за нее погода переносится еще хуже. Долго находиться на улице нельзя. Чтобы моя собака не обожгла лапы, мы используем специальные ботинки.
Неотъемлемая часть привычного детского сада – секции и кружки. И дубайский аналог в этом смысле тоже не стал исключением. Желающие могут записать собаку на тренировки. Еще одна дополнительная услуга – выгул.