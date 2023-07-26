Обед, тихий час и бассейн. Вот какой детский сад для собак открыли в ОАЭ

Новости ОАЭ. В то время как мир борется с экстремальной жарой, ОАЭ не привыкать к палящим температурам. Они давно вошли в привычку местных. Жители к такому климату адаптировались, а вот животным помощь не помешает. Чтобы уберечь питомцев от палящего солнца, в Дубае открыли детский сад для собак, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там все в лучших традициях заведения. Обед, тихий час, время отдыха. Оно, кстати, самое любимое у подопечных, потому что можно поплавать в бассейне.

Пейдж Гэвин, владелица собаки:

Помимо жары, есть еще и влажность. Из-за нее погода переносится еще хуже. Долго находиться на улице нельзя. Чтобы моя собака не обожгла лапы, мы используем специальные ботинки.