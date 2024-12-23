«Абсолютная необходимость». Трамп сообщил о намерении контролировать Гренландию

Выбранный президент США Дональд Трамп заявил, что владение Гренландией для США является «абсолютной необходимостью», так комментируя назначение нового посла в Дании. Об этом пишет РИА Новости.

Трамп уверен, что это важно для обеспечения национальной безопасности и свободы. В 2019 году он подумывал о покупке Гренландии, но Дания назвала идею абсурдной.

В 2020 году Трамп интересовался возможностью обменять Пуэрто-Рико на Гренландию. Однако Гренландия является частью Дании, но с 2009 года имеет статус автономии. Трамп также потребовал вернуть Панамский канал в американскую собственность из-за высоких тарифов.