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В офисе Зеленского заявили, что переговоры с РФ неизбежны

23 декабря 2024 13:17
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Советник главы офиса Зеленского Сергей Лещенко заявил, что в свете победы Дональда Трампа на американских выборах переговоры с Россией становятся неизбежными. Об этом пишет ТАСС.

В офисе Зеленского заявили, что переговоры с РФ неизбежны-1

Фото: pixabay

Украина должна быть готовой к переговорам и сильной в них. Сергей Лещенко подчеркнул, что перемены в Америке требуют готовности к переговорному процессу, а Трамп намерен остановить войну.

Он также добавил, что никаких соглашений, подобных Минскому и Стамбульскому, не будет.

В июне российский президент Владимир Путин назвал условия разрешения ситуации в Украине, среди которых вывод войск, отказ от вступления в НАТО и обеспечение прав русскоязычных граждан.

Россия также требует отмены западных санкций и закрепления внеблокового и безъядерного статуса Украины.

# Международная политика

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