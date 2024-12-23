В офисе Зеленского заявили, что переговоры с РФ неизбежны

Советник главы офиса Зеленского Сергей Лещенко заявил, что в свете победы Дональда Трампа на американских выборах переговоры с Россией становятся неизбежными. Об этом пишет ТАСС.

Украина должна быть готовой к переговорам и сильной в них. Сергей Лещенко подчеркнул, что перемены в Америке требуют готовности к переговорному процессу, а Трамп намерен остановить войну.

Он также добавил, что никаких соглашений, подобных Минскому и Стамбульскому, не будет.

В июне российский президент Владимир Путин назвал условия разрешения ситуации в Украине, среди которых вывод войск, отказ от вступления в НАТО и обеспечение прав русскоязычных граждан.

Россия также требует отмены западных санкций и закрепления внеблокового и безъядерного статуса Украины.