Светлана Петренко: Следователи проверят все возможные версии авиакатастрофы Ан-148

Новости России. В Подмосковье МЧС России завершило спасательную операцию: никто не выжил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На борту находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа.

Граждан Беларуси среди них нет.

Теперь в радиусе авиакатастрофы ведутся поисковые работы, которые могут продлиться около недели. В район ЧП дополнительно направлены 340 сотрудников росгвардии, а также 25 единиц техники.