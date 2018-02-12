Светлана Петренко: Следователи проверят все возможные версии авиакатастрофы Ан-148

Новости России. В Подмосковье МЧС России завершило спасательную операцию: никто не выжил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На борту находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа.
Граждан Беларуси среди них нет.
Теперь в радиусе авиакатастрофы ведутся поисковые работы, которые могут продлиться около недели. В район ЧП дополнительно направлены 340 сотрудников росгвардии, а также 25 единиц техники.
Светлана Петренко, официальный представитель Следственного комитета Российской Федерации:
Радиус разброса фрагментов самолета составляет не менее одного километра. Криминалисты приступили к осмотру с применением новейшей криминалистической техники с учетом большой площади. Для осмотра с воздуха используется квадрокоптер. Следователи проверят все возможные версии авиакатастрофы в том числе: погодные условия, человеческий фактор, техническое состояние самолета и другие возможные варианты развития событий.
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