Новости России. Специалисты приступили к расшифровке бортового самописца Ан-148, разбившегося накануне в Оренбургской области. Всю ночь на месте авиакрушения работали экстренные службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Расследованием причин трагедии занимается Межгосударственный авиационный комитет, а также специально созданная комиссия. Напомним, самолет авиакомпании «Саратовские авиалинии» вылетел из Москвы в Орск и пропал с радаров спустя несколько минут после взлета.