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Специалисты приступили к расшифровке бортового самописца Ан-148

12 февраля 2018 06:18
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Новости России. Специалисты приступили к расшифровке бортового самописца Ан-148, разбившегося накануне в Оренбургской области. Всю ночь на месте авиакрушения работали экстренные службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специалисты приступили к расшифровке бортового самописца Ан-148-1

Расследованием причин трагедии занимается Межгосударственный авиационный комитет, а также специально созданная комиссия. Напомним, самолет авиакомпании «Саратовские авиалинии» вылетел из Москвы в Орск и пропал с радаров спустя несколько минут после взлета.

Специалисты приступили к расшифровке бортового самописца Ан-148-4

Названы версии крушения Ан-148

На борту находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Все они погибли. В основном это жители Оренбургской области. 12 февраля по жертвам авиакатастрофы объявлен траур в Московской и Оренбургской областях. Отменены все развлекательные мероприятия.

# Фотофакт # Крушение пассажирского самолета в Подмосковье

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