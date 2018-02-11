Новости России. Житель Сочи чудом избежал гибели в катастрофе Ан-148. В комментарии ТАСС мужчина рассказал, что за неделю до вылета рейса Москва – Орск он сдал билеты. В Орск Максим Коломейцев намеревался лететь, чтобы отпраздновать свой день рождения с семьей.

Максим Коломейцев (в комментарии ТАСС):

У меня сегодня день рождения, и я должен был лететь в Орск, чтобы отпраздновать его в кругу своих родных и близких: с родителями, братом, сестрой. Еще я планировал там купить автомобиль, в автосалоне Орска, который должны были доставить 10 февраля, но меня подвели, и машина на неделю задержалась. Поэтому неделю-две назад я сдал билеты – я должен был лететь со своей девушкой, которая тоже с Орска – и поменял на 19-е число.

Мужчина говорит, что о трагедии узнал от знакомых. Сегодня вечером Максим получает поздравления с официальным и вторым днем рождения.

Авиакатастрофа произошла недалеко аэропорта «Домодедово». Самолет, который следовал по маршруту Москва–Орск, пропал с радаров через несколько минут после взлета. По последней информации, большинство пассажиров были из Оренбургской области России. Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. На борту находился 71 человек, включая шесть членов экипажа.