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Крушение самолета Ан-148 в Подмосковье: на борту находились трое детей

12 февраля 2018 07:28
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Новости России. На борту потерпевшего крушение пассажирского самолёта Ан-148 находились трое детей. Об этом сообщает РИА Новости.

Собеседник РИА Новости:
Известно, что среди пассажиров самолета, который потерпел крушение, были трое несовершеннолетних детей. Старшему, по предварительным данным, было 17 лет, второму – 13 лет и самому младшему – 5 лет.

Авиакатастрофа произошла недалеко от аэропорта «Домодедово» 11 февраля. Ан-148 следовал по маршруту Москва – Орск. Самолёт исчез с радаров спустя пару минут после начала полёта. По последней информации, большинство пассажиров были из Оренбургской области России.

Медработники и психологи оказывают поддержку семьям погибших. 

Обломки самолёта разбросало в радиусе километра.

Очевидцы крушения самолёта Ан-148: «Самолёт разрушен, обломки разбросаны в районе села Степановское»

# Фотофакт # Крушение пассажирского самолета в Подмосковье

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