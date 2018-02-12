Крушение самолета Ан-148 в Подмосковье: на борту находились трое детей

Новости России. На борту потерпевшего крушение пассажирского самолёта Ан-148 находились трое детей. Об этом сообщает РИА Новости.
Собеседник РИА Новости:
Известно, что среди пассажиров самолета, который потерпел крушение, были трое несовершеннолетних детей. Старшему, по предварительным данным, было 17 лет, второму – 13 лет и самому младшему – 5 лет.
Авиакатастрофа произошла недалеко от аэропорта «Домодедово» 11 февраля. Ан-148 следовал по маршруту Москва – Орск. Самолёт исчез с радаров спустя пару минут после начала полёта. По последней информации, большинство пассажиров были из Оренбургской области России.
Медработники и психологи оказывают поддержку семьям погибших.
Обломки самолёта разбросало в радиусе километра.
Очевидцы крушения самолёта Ан-148: «Самолёт разрушен, обломки разбросаны в районе села Степановское»