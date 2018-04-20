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Свазиленд теперь официально называется Королевство Исватини

20 апреля 2018 12:44
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Новости Свазиленда. Свазиленд переименован в Королевство Исватини, что на языке местных означает «Земля народа свази». О смене наименования объявил король Мсвати III, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свазиленд теперь официально называется Королевство Исватини-1

Свазиленд – это небольшое государство, расположенное между ЮАР и Мозамбиком. На этой земле проживают менее 1,5 миллионов человек. В 1968 году королевство обрело независимость от Британии и сохранило название колонии.

Свазиленд теперь официально называется Королевство Исватини-4

Вопрос о переименовании поднимался на протяжении многих лет и в 2015 был вынесен на рассмотрение парламента. Окончательное решение по этому вопросу было озвучено на торжестве в честь 50-летия независимости государства.

# Фотофакт # Международная политика

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