Принц Чарльз станет новым председателем Содружества наций

Новости Великобритании. Королева Великобритании предложила кандидатуру принца Чарльза на пост председателя Содружества наций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Великобритании. Королева Великобритании предложила кандидатуру принца Чарльза на пост председателя Содружества наций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Выступая на открытии саммита глав стран Содружества, Елизавета II обратилась к присутствующим и сообщила, что в силу преклонного возраста больше не может возглавлять объединение. Эта должность по наследству не передается, однако воля королевы будет исполнена – лидеры стран-членов Содружества поддержали ее решение.
К слову, завтра Ее Величество отметит свой 92-й День рождения.