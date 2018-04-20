Принц Чарльз станет новым председателем Содружества наций

Выступая на открытии саммита глав стран Содружества, Елизавета II обратилась к присутствующим и сообщила, что в силу преклонного возраста больше не может возглавлять объединение. Эта должность по наследству не передается, однако воля королевы будет исполнена – лидеры стран-членов Содружества поддержали ее решение.