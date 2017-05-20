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Свадьба года: в Великобритании вышла замуж младшая сестра герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон Пиппы

20 мая 2017 16:50
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Новости Великобритании. В Великобритании проходит свадьба младшей сестры герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон Пиппы и бывшего автогонщика, 

нынче миллиардера-финансиста Джеймса Мэттьюса.

Свадьба года: в Великобритании вышла замуж младшая сестра герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон Пиппы-1

Событие мировые СМИ назвали свадьбой года.

Свадьба года: в Великобритании вышла замуж младшая сестра герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон Пиппы-3

В списке приглашенных – королевские отпрыски и знаменитые спортсмены, звезды кино и финансового мира. Всего около 300 человек.

В кулуарах говорят, что на свадьбу ушло 250 тысяч фунтов стерлингов.

На церемонии ожидается небольшое авиашоу с участием истребителя времен Второй мировой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Свадьба # Фотофакт

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