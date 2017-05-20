Свадьба года: в Великобритании вышла замуж младшая сестра герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон Пиппы

Новости Великобритании. В Великобритании проходит свадьба младшей сестры герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон Пиппы и бывшего автогонщика,
нынче миллиардера-финансиста Джеймса Мэттьюса.
Новости Великобритании. В Великобритании проходит свадьба младшей сестры герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон Пиппы и бывшего автогонщика,
нынче миллиардера-финансиста Джеймса Мэттьюса.
Событие мировые СМИ назвали свадьбой года.
В списке приглашенных – королевские отпрыски и знаменитые спортсмены, звезды кино и финансового мира. Всего около 300 человек.
В кулуарах говорят, что на свадьбу ушло 250 тысяч фунтов стерлингов.
На церемонии ожидается небольшое авиашоу с участием истребителя времен Второй мировой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.