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Суровикин уволен с поста командующего ВКС России

23 августа 2023 08:40
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Начальник Главного штаба ВКС России Виктор Афзалов назначен врио главкома Воздушно-космических сил России вместо Сергея Суровикина, сообщает РИА Новости.

Суровикин отстранен от занимаемой им должности и сейчас пребывает в краткосрочном отпуске. Сообщается, что он перешел на другое место работы. Ранее Афзалов уже занимал должность заместителя главнокомандующего ВКС. Он руководил Объединенной группировкой войск в зоне проведения специальной военной операции.

Сергей Суровикин был утвержден в качестве главнокомандующего ВКС РФ в 2017 году. До этого назначения он управлял российскими силами в Сирии. В октябре 2022 года его назначили на должность главнокомандующего группировкой войск в зоне СВО.

# Международная политика # Сергей Суровикин

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