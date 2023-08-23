Суровикин уволен с поста командующего ВКС России

Начальник Главного штаба ВКС России Виктор Афзалов назначен врио главкома Воздушно-космических сил России вместо Сергея Суровикина, сообщает РИА Новости.

Суровикин отстранен от занимаемой им должности и сейчас пребывает в краткосрочном отпуске. Сообщается, что он перешел на другое место работы. Ранее Афзалов уже занимал должность заместителя главнокомандующего ВКС. Он руководил Объединенной группировкой войск в зоне проведения специальной военной операции.

Сергей Суровикин был утвержден в качестве главнокомандующего ВКС РФ в 2017 году. До этого назначения он управлял российскими силами в Сирии. В октябре 2022 года его назначили на должность главнокомандующего группировкой войск в зоне СВО.