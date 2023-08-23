Российские ПВО отбили очередную атаку беспилотников на Москву, никто не пострадал

Беспилотники продолжают атаковать российскую столицу. В Министерстве обороны заявили, что силы ПВО сбили два дрона в Подмосковье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще один был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы.

Неуправляемый беспилотник врезался в строящееся здание комплекса «Москва-Сити». Жертв и пострадавших нет. Общая площадь разрушений составила 100 квадратных метров, повреждено 11 окон. Выбиты стекла в двух соседних пятиэтажках. Обломки остальных летательных аппаратов упали в Можайском и Химкинском районах.