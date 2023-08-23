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Российские ПВО отбили очередную атаку беспилотников на Москву, никто не пострадал

23 августа 2023 08:12
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Беспилотники продолжают атаковать российскую столицу. В Министерстве обороны заявили, что силы ПВО сбили два дрона в Подмосковье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще один был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы.

Российские ПВО отбили очередную атаку беспилотников на Москву, никто не пострадал-1

Неуправляемый беспилотник врезался в строящееся здание комплекса «Москва-Сити». Жертв и пострадавших нет. Общая площадь разрушений составила 100 квадратных метров, повреждено 11 окон. Выбиты стекла в двух соседних пятиэтажках. Обломки остальных летательных аппаратов упали в Можайском и Химкинском районах.

Российские ПВО отбили очередную атаку беспилотников на Москву, никто не пострадал-4

В Химках были повреждены частный дом и нежилое строение.

# Нападение # Новости России # Фотофакт

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