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ВС РФ артударом ликвидировали украинских диверсантов в Брянской области

23 августа 2023 08:38
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Украинская диверсионно-разведывательная группа была ликвидирована силами ВС РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.

Центр общественных связей ФСБ информирует, что по украинской ДРГ,  совершившей попытку перехода границы в Брянской области, военными и силовиками Российской Федерации был нанесен артиллерийский удар.

22 августа пограничными службами РФ выявлена попытка прохождения украинской диверсионной группы на территорию России. С целью недопущения нарушения государственной границы по диверсионно-раведывательному формированию ВСУ был нанесен массированный артиллерийский удар.

# Международная политика

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