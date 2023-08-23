ВС РФ артударом ликвидировали украинских диверсантов в Брянской области

Украинская диверсионно-разведывательная группа была ликвидирована силами ВС РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.

Центр общественных связей ФСБ информирует, что по украинской ДРГ, совершившей попытку перехода границы в Брянской области, военными и силовиками Российской Федерации был нанесен артиллерийский удар.

22 августа пограничными службами РФ выявлена попытка прохождения украинской диверсионной группы на территорию России. С целью недопущения нарушения государственной границы по диверсионно-раведывательному формированию ВСУ был нанесен массированный артиллерийский удар.