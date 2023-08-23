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Визиты главы МИД Турции в Киев и Москву могут возобновить зерновую сделку

23 августа 2023 08:13
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Возобновлению зерновой сделки с соблюдением требований и интересов для всех участников может способствовать возможный приезд в Россию главы МИД Турции и президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, пишет РИА Новости.

Поездка президента Эрдогана в Россию крайне необходима для заключения договоренности. Турецкая сторона считает альтернативный путь без России «нездоровым». Также сообщается, что министр иностранных дел посетит и Украину. Эти возможные командировки придадут импульс процессу, а переговоры будут эффективны для реализации черноморской зерновой инициативы. 

Срок зернового соглашения истек 18 июля. РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о своем возражении против продления. Президент России Владимир Путин отмечал, что  условия сделки не выполнялись, поскольку страны Запада не соблюдают своих обещаний. Запад экспортирует большую часть украинского зерна в свои государства, и цель договора – поставки зерна в нуждающиеся страны – не была реализована.

# Международная политика # Реджеп Тайип Эрдоган # Владимир Путин

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