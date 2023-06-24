Суровикин обратился к ЧВК «Вагнер» с просьбой решить всё мирным путём

Заместитель командующего объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин обратился к частной военной компании «Вагнер» с требованием исполнять приказ российского президента и мирно урегулировать возникшие проблемы, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

В своем выступлении он подчеркнул о необходимости остановить дальнейшие действия. Также Суровикин отметил и собственную близость к ситуации, так как он пришел с передовой, где задачи выполняют российские бойцы, в том числе и добровольцы. Он особо отметил солидарность и взаимодействие с ЧВК «Вагнер», призвав их возвратиться на свои базы и решить все проблемы путем диалога.