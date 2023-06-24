В областях России вводят режим КТО из-за военного мятежа

В Москве, Московской и Воронежской областях вступил в силу режим контртеррористической операции, объявленный Национальным антитеррористическим комитетом России, пишет ТАСС. Целью данного режима является пресечение вероятных террористических актов. Режим КТО в этих регионах вводится впервые.

КТО предусматривает принятие некоторых мер и временных ограничений. К ним относят проверку личности, ужесточение общественного порядка, осуществление контроля за телефонными разговорами, пользование транспортными средствами, принадлежащим организациям, вне зависимости от формы собственности, остановку вредного производства, введение ограничений на связь, временный переезд людей, ограничение движения автотранспорта и передвижения по улицам пешеходов. Также может запрещаться продажа оружия и алкоголя.

Режим контртеррористической операции был введен в связи с блокированием воинских частей ВС России ЧВК «Вагнер». Основатель частной военной компании Евгений Пригожин объявил об этом в субботу утром, 24 июня, в Telegram-канале «Пресс-служба Пригожина».

В ответ на это президент России Владимир Путин приказал ВС РФ нейтрализовать мятежников.

