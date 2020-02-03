Новости мира. Известный всему миру сурок Фил предсказал наступление ранней весны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каждый год в национальный День сурка пятикилограммового Фила достают из норы, затем наблюдают за его поведением.

Считается, что если животное не увидит своей тени и будет вести себя спокойно – весна наступит рано. Если же грызун пугается своего силуэта и прячется, зима продлится еще как минимум 6 недель.