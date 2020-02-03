Новости мира. Известный всему миру сурок Фил предсказал наступление ранней весны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. Известный всему миру сурок Фил предсказал наступление ранней весны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Каждый год в национальный День сурка пятикилограммового Фила достают из норы, затем наблюдают за его поведением.
Считается, что если животное не увидит своей тени и будет вести себя спокойно – весна наступит рано. Если же грызун пугается своего силуэта и прячется, зима продлится еще как минимум 6 недель.
Чтобы узнать предсказание, в городе собрались тысячи граждан. За последние 10 лет прогнозы Фила сбылись в 40 % случаев.