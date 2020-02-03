Прямой эфир

Сурок Фил предсказал наступление ранней весны

03 февраля 2020 09:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости мира. Известный всему миру сурок Фил предсказал наступление ранней весны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Сурок Фил предсказал наступление ранней весны -1

Каждый год в национальный День сурка пятикилограммового Фила достают из норы, затем наблюдают за его поведением.

Сурок Фил предсказал наступление ранней весны -4

Считается, что если животное не увидит своей тени и будет вести себя спокойно – весна наступит рано. Если же грызун пугается своего силуэта и прячется, зима продлится еще как минимум 6 недель.

Сурок Фил предсказал наступление ранней весны -7

Чтобы узнать предсказание, в городе собрались тысячи граждан. За последние 10 лет прогнозы Фила сбылись в 40 % случаев. 

# Необычное # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Германии активисты захватили угольную электростанцию
03 февраля 2020 09:00

В Германии активисты захватили угольную электростанцию

В Японии вулкан выбросил столб дыма и пепла на высоту 7 км
03 февраля 2020 08:43

В Японии вулкан выбросил столб дыма и пепла на высоту 7 км

ВОЗ: число жертв коронавируса возросло до 361
03 февраля 2020 08:19

ВОЗ: число жертв коронавируса возросло до 361