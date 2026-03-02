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МИД Венгрии вызвал посла Украины из-за мобилизации закарпатских венгров

02 марта 2026 13:45
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МИД Венгрии вызвал посла Украины из-за мобилизации закарпатских венгров-0

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что вызвал украинского посла из-за принудительной мобилизации закарпатских венгров. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, в Украине ведется открытая охота на людей. 

«Мы сегодня вызвали посла Украины в Будапеште, чтобы выразить наше несогласие с продолжающейся на улицах открытой охотой на людей», – сказал он.

Так он прокомментировал сообщения о двух венгерских насильно мобилизованных в рамках призыва. Сийярто подверг критике ситуацию с насилием со стороны ТЦК.

Фото: pixabay

# Международная политика

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