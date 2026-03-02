Жертвами бомбардировок Ирана уже стали более 550 человек

Ситуация на Ближнем Востоке – конфликт не ослабевает. Иран продолжает подвергаться массированной атаке США и Израиля. И с каждым часом растет масштаб разрушений и количество жертв среди мирного населения. По последним данным Красного Полумесяца в результате бомбардировок погибли более 550 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эти цифры, скорее всего, весьма приблизительны, так как проверить их очень трудно. В Исламской Республике проблемы с интернетом и связью. И это понятно. Как заявили в Пентагоне, по Ирану уже нанесено более двух тысяч авиаударов. Как заявил глава Белого дома операция продолжится столько, сколько потребуется, пока не будут достигнуты все цели. В случае необходимости, американские военные намерены вести атаки на Иран в течение четырех-пяти недель. В ответ Иран продолжает наносить удары по странам Персидского залива. В Саудовской Аравии в результате ракетной атаки был поврежден крупнейший в регионе нефтеперерабатывающий завод. Взрываются и горят здания в Кувейте, Бахрейне и Объединенных Арабских Эмиратах. Обстрелу подверглась и база британских ВВС на Кипре.

То, что мы здесь пережили, было каким-то кошмаром. Мы чувствовали страх, ужас, мы не знали, что делать. Мы собрали из дома кое-какие необходимые вещи и ушли, чтобы защитить себя.

Между тем в Иране опровергли сведения, которые появились в ряде крупных мировых СМИ, и заявление главы Белого дома Дональда Трампа о том, что Тегеран, якобы попросил его возобновить мирные переговоры. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики объявил, что его страна не будет вести диалог с США.