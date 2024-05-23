Британское издание Sun подтверждает, что российские силы разрушили базы, на которых иностранные наемники обучали украинских военных. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что тайная база в Харьковской области, где наемники из США и Великобритании обучали украинских военнослужащих, не финансировалась Киевом.

Министерство обороны России постоянно сообщает об обнаружении мест дислокации зарубежных наемников.

После того как в Харькове было ликвидировано более 60 наемников, в МИД России был вызван посол Франции в Москве. Министерство иностранных дел Франции отрицает присутствие французских наемников в ВСУ, называя это «грубой манипуляцией русских».