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Sun: российская армия уничтожила военные базы подготовки ВСУ

23 мая 2024 08:33
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Британское издание Sun подтверждает, что российские силы разрушили базы, на которых иностранные наемники обучали украинских военных. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что тайная база в Харьковской области, где наемники из США и Великобритании обучали украинских военнослужащих, не финансировалась Киевом.

Министерство обороны России постоянно сообщает об обнаружении мест дислокации зарубежных наемников.

После того как в Харькове было ликвидировано более 60 наемников, в МИД России был вызван посол Франции в Москве. Министерство иностранных дел Франции отрицает присутствие французских наемников в ВСУ, называя это «грубой манипуляцией русских».

# Международная политика

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