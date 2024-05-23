Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян обнародовала список из 500 военнопленных украинцев, которых не хочет обменивать Киев. Об этом пишет РИА Новости.

Из этого списка для обмена президент Украины Владимир Зеленский отобрал только 38 «Азов и Ко», заявила Симоньян. Последний обмен состоялся 8 февраля, когда 100 российских солдат были обменены на такое же количество украинцев.

При этом уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что процесс обмена затягивается из-за двойных стандартов Киева, предпочитающего обменивать медийных личностей, а не рядовых военнослужащих.