Прямой эфир

Симоньян заявила, что Украина не хочет менять 500 пленных

23 мая 2024 08:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян обнародовала список из 500 военнопленных украинцев, которых не хочет обменивать Киев. Об этом пишет РИА Новости.

Из этого списка для обмена президент Украины Владимир Зеленский отобрал только 38 «Азов и Ко», заявила Симоньян. Последний обмен состоялся 8 февраля, когда 100 российских солдат были обменены на такое же количество украинцев.

При этом уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что процесс обмена затягивается из-за двойных стандартов Киева, предпочитающего обменивать медийных личностей, а не рядовых военнослужащих.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
В Мексике 9 человек погибли из-за обрушения стены на предвыборной кампании Хорхе Майнеса
23 мая 2024 07:56

В Мексике 9 человек погибли из-за обрушения стены на предвыборной кампании Хорхе Майнеса

Норвегия хочет запретить въезд в страну российским туристам
23 мая 2024 07:54

Норвегия хочет запретить въезд в страну российским туристам

В Польше обсуждают возможность уничтожать над Украиной ракеты РФ
23 мая 2024 07:39

В Польше обсуждают возможность уничтожать над Украиной ракеты РФ