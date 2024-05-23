Один человек погиб при сильном взрыве в жилом доме в Харбине

Как минимум один человек погиб, трое получили ранения при мощном взрыве в пятиэтажном доме в китайском Харбине. Крупные обломки разлетелись на несколько десятков метров, упав на шоссе и завалив соседние улицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Серьезные повреждения получили несколько зданий. Взрывной волной выбросило на улицу несколько жильцов. В самом доме сорваны балконы, сильно повреждены квартиры на четвертом этаже, где и произошел взрыв. Сейчас спасатели разбирают завалы и осматривают здание в поисках раненых. Выясняются причины происшествия.